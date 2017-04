Noreg til cupspelet i par-VM i curling

Kristin Moen Skaslien og Magnus Nedregotten tapte for Skottland, men slo Italia, Irland, Wales, Danmark, Bulgaria og Serbia i si gruppe.

Plassen i cupspelet blei trygga med 10-4-siger over irane natt til fredag norsk tid.

– Vi har spelt betre og betre etter ein dårleg start, og no føler vi oss trygge på istilhøva. Det beste er nok om vi ikkje tenkjer på OL-kvalifiseringspoenga, men spelar spelet vårt og har det moro, sa Skaslien i ei pressemelding frå arrangøren.

Canada (8-3 over Skottland), Kina (8-3 over Russland), Latvia (6-4 over Sverige) og Sør-Korea (6-3 over Irland) vann dei fire første kampane i åttedelsfinalane fredag.

Noreg møter Italia fredag kveld norsk tid. Dei tre siste kampane er Sveits – Spania, Tsjekkia – Ungarn og USA – Finland.

