1. runde i cupen trekte 539 tilskodarar i snitt

Gran vart publikumsvinnaren. 3.112 personar var innom stadionportane for å sjå 4.-divisjonslaget tape 0–8 for fotballgiganten Vålerenga.

– Dette betyr veldig mykje for oss. Det viktigaste er at vi fekk vist oss godt fram for heile regionen. Det skaper interesse og ny rekruttering, seier dagleg leiar i Gran IL, Mikal Linstad, til NTB.

– Økonomisk betyr det også mykje, men vi er ein klubb med god kontroll på økonomien, så pengane sparer vi til ein regnversdag, fortset Linstad.

– Det er gøy at vi klarte å skape ein folkefest på Gran, men det var skuffande få frå Oslo, seier han.

Totalt var det 34.499 tilskodarar på dei 64 cupkampane. Det gir eit snitt på 539 personar per kamp.

–Vi hadde nok ønskt at talet var noko høgare totalt sett, men toppane er vi fornøgd med. Vi ser at dei «fokuskampane» vi hadde sett ned på førehand med blant anna Gran – Vålerenga og Hei – Odd hadde gode tal. Så ser vi at det kanskje vart litt lite andre stader, seier Rune Pedersen, som er seksjonsleiar for turneringsadministrasjon og arrangement i NFF, til NTB.

Fjøra – Sogndal, som vart spelt på Sogndals heimebane med Fjøra som vert, klarte å samle 340 tilskodarar.

I Trondheim hadde ein håpa på folkefest då Strindheim tok imot Rosenborg i trønderhovudstaden. Rundt 750 menneske kom på kamp og fekk sjå RBK vinne 2–0 utan å anstrenge seg veldig.

I Ålesund fekk veslebror Herd besøk av Aalesund. AaFK måtte ha ekstraomgangar for å slå Herd i 2. runde i cupen i fjor, og historia gjentok seg også denne gong. Ein sportsleg morosam kamp enda til slutt med 5-3-seier til storebror, men berre 1000 personar var på kampen –mot 1800 i fjor.

NFF set opp andre runde av cupen tysdag 2. mai. Kampane blir spelt veke 21 (mellom 23.–25. mai).

