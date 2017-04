Fifa: Journalistar kan jobbe fritt under prøve-VM

Tysdag melde Tysklands største avis, Bild, at Russland prøver å sensurere utanlandske journalistar som skal dekke fotballturneringa.

Bild opplyste vidare at avisa vurderer å boikotte prøve-VM, der regjerande verdsmeister Tyskland er ein av deltakarane.

Fifa og dei russiske arrangørane opplyser i ei felles fråsegn at alle akkrediterte journalistar «kan jobbe fritt på kamparenaene og i omliggjande område utan restriksjonar».

– Pressefridom er topp prioritert hos Fifa. Derfor jobbar vi for å gi medierepresentantane best moglege forhold for ei fri rapportering i samband med alle våre arrangement, heiter det frå Fifa.

