Tenniskvinnene brutalt ned på jorda

Malene Helgø (17) og Ulrikke Eikeri (24) slo sine sørafrikanske motstandarar i single onsdag, men dei var sjanselause i forsøket på å følgje opp mot Sverige.

Cornelia Lister (606 på WTA-rankinga) gjorde kort prosess med Helgø og vann 6-4, 6–0. Sveriges einar Johanna Larsson (53 på rankinga) viste deretter kva ho kan mot Noregs einar Eikeri (440) og vann 6-0, 6–2.

Dermed var oppgjeret avgjort før doublekampen. Noreg må truleg slå vertsnasjonen Slovenia fredag for å få spele opprykkskamp i staden for nedrykkskamp laurdag.

Noreg imponerte med 3-0-siger over Sør-Afrika i opningskampen onsdag. Samtidig skuffa svenskane stort og tapte 0–3 for Slovenia.

Larsson stod over Fed Cup i fjor og fekk dermed mykje av skulda for at Sverige rykte ned. Ho måtte tole meir kritikk då ho tapte i tre sett for Tamara Zidansek, men ho revansjerte seg grundig mot Eikeri.

Tapa torsdag gjer det vanskeleg for Noreg å kunne kjempe om opprykk. Begge Slovenias singlespelarar, Zidansek og Dalila Jakupovic, er blant dei 150 beste på verdsrankinga.

