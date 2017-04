TV-krigen: NFF støttar ikkje boikott-oppfordring

TV-krigen mellom Discovery og TV 2 tok ei dramatisk vending onsdag. Norsk Toppfotball sende ut ein mail der spelarar og trenarar i alle norske eliteserieklubbar vart oppfordra til ikkje å stille opp i Davy Wathnes populære program.

– Norsk Toppfotballs oppfordring om boikott av studiodeltaking i TV 2 s FotballXtra må stå for deira rekning. NFFs haldning er at vi ikkje må blande striden om vising av bilete frå kampane med kven som deltar i eit TV-studio, sjølv om det skjer i same TV-program. All journalistisk verksemd som ikkje er forankra i rettsproblematikk må vere open og tilgjengeleg for alle medium, inkludert kjelder og intervjuobjekt, seier Bjerketvedt i ei fråsegn torsdag.

Før påske tok Fotball Media, som har selt eliteserierettane til Discovery, ut stemning mot TV 2 for å stoppe målshow frå Eliteserien i FotballXtra.

Discovery, som har betalt 2,4 milliardar kroner for norsk seriefotball, har reagert kraftig på at TV 2 viser til den såkalla nyheitsretten og viser kontinuerleg scoringar frå Eliteserien i FotballXtra.

TV 2 starta også fleire programpostar som heitte "sportsnyheitene" i programmet. 2. påskedag var både mål og nyheitsfokus tona ned, men måla frå eliteserierunden vart vist både i pausen og like etter kampslutt.

Ligaforeningen vil ikkje stille opp

Administrerande direktør Leif Øverland skreiv dette i mailen til eliteserieklubbane: "Som kjent har vi stevnet TV 2 knyttet til hvordan de utfordrer klubbenes medierettigheter. Noen av deres spillere og sportslig støtteapparat har blitt forespurt om å delta i dette programmet. Vi oppfordrer til at man IKKE deltar."

Vidare heitte det: "Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag. Vi må bruke vesentlig med ressurser for å stoppe dette og har sendt stevning. Så lenge saken ikke er avgjort, er vår anbefaling at vi ikke deltar i dette programmet."

Øverland utdjupa mailen overfor NTB onsdag kveld:

– FotballXtra er slik vi ser det eit ulovleg program, som angrip heile grunnlaget for å drive breidde- og toppfotball i Noreg. Det er alvorleg at TV 2 fortset sin praksis, og vi rådgir klubbane som ligaforeining til ikkje å stille opp her, sa han.

(©NPK)