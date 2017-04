Utstyrsgigant beklagar uheldig e-post

Emnelinja i e-posten som vart send til alle deltakarar lydde "Gratulerer, du overlevde Boston maraton", melder avisa Boston Post.

Fleire av mottakarane skal ha reagert på ordlyden all den tid maratonløpet vart ramma av eit terrorangrep i 2013. Tre menneske mista livet og meir enn 260 andre vart skadde då to bomber gjekk av nær målstreken for fire år sidan.

– Vi er svært lei oss, skreiv Adidas på Twitter tysdag.

– Det er openbert at vi ikkje hadde tenkt gjennom den ufølsame emnelinja vi sende ut, heitte det vidare frå sportsutstyrsgiganten.

