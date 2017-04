Brøndby vil straffe rottekastarar

Fleire døde rotter vart kasta mot spelarane i kampen som FCK vann 1–0.

Tysdag opplyser Brøndbys sportsdirektør Troels Bech at storklubben vil sjå nærmare på det som skjedde. Den eller dei personane som kasta dyra vil forhåpentlegvis få si straff.

– Vi skal no sjå på videomaterialet og bileta som finst. I tillegg vil vår fankoordinator gå i dialog med våre fangrupper i håp om at vi i fellesskap kan identifisere vedkommande og sikre at vedkommande får karantene frå stadion, seier han.

– Vi har Danmarks mest atmosfærefylte stadion og heimebana til Danmarks suverent beste fans. Eit enkelt individ skal ikkje øydeleggje for det store fellesskapet, seier Beck til klubbnettsidene.

Han tar kraftig avstand frå det "rotne" angrepet.

(©NPK)