Argentinsk fotballfan dytta i døden

Gjerningsmennene trudde feilaktig at mannen var ein rivaliserande tilhengar.

Hendinga fant stad laurdag i lokaloppgjeret mellom Belgrano og Talleres i den argentinske byen Cordoba.

22 år gamle Emanuel Balbo fall fem meter ned frå ein tribune, viser videobilete.

Kort tid i førevegen skal ungguten ha vore i munnhoggeri med ein mann han skulda for å vere ansvarleg for at broren døydde i ei trafikkulykke i 2012. Det fortel far til Balbo til ein TV-stasjon.

Andre tilskodarar fortel at mannen reagerte med å rope at Belgrano-supporter Balbo eigentleg var fan av Talleres. Det fekk menneskemengda til å gå laus på Balbo. 22-åringen skal ha prøvd å komme seg vekk, men enda med å bli dytta over kanten av tribunen.

I fallet fekk han alvorlege hovudskadar, og livet stod ikkje til å redde.

Ifølgje lokalt politi er fire personar arresterte i samband med episoden.

(©NPK)