Kenyansk OL-vinnar i maraton tatt i doping

32-åringen var den første kvinna frå Kenya som vann OL-gull i maraton. Ho er også regjerande vinnar av London Maraton. Ifølgje det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) testa ho positivt i ein test tatt utanfor konkurranse mens ho oppheldt seg i heimlandet.

– Vi kan bekrefte at det er oppretta ei sak for brot på dopingreglementet mot Jemima Sumgong. Dette var eit ledd i programmet ved å teste eliteløparar som er støtta av Abbott World Marathon Group utanfor konkurranse. IAAF vil ikkje komme med ytterlegare kommentarar før det er konkludert, heiter det i ei fråsegn.

Sumpongs tidlegare treningskamerat Rita Jeptoo er også pålagt fire års utestenging for bruk av EPO.

Sumpongs positive test fyrer opp under mistankane om at friidretten i Kenya er alt anna enn rein. Sist sommar hevda den tyske TV-kanalen ARD og den britiske avisa Sunday Times at doping er kvardagsmat ved treningssenteret i Iten der dei kenyanske toppidrettsutøvarane trenar.

