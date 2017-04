No siktar Aalbu mot over 200.000 sjåarar

– Det kjem til å bikke over 200.000 sjåarar når som helst. Det er mange søndagar med gode oppgjer framover, men eg vil ikkje spå når vi rundar det talet på ein kamp frå eliteserien, seier Aalbu til NTB.

195.000 sjåarar i snitt følgde storkampen på Lerkendal mellom Rosenborg og Odd. Det var bestenotering på TV i opningshelga. Måndagskampen mellom Vålerenga og Viking på MAX vart følgt av 136.000 sjåarar.

Minst sett var Tromsøs kamp mot Brann med 127.000 sjåarar innom på Eurosport. Premierekampen mellom Kristiansund og Molde femna 154.000 sjåarar i snitt.

Aalbus genistrek

Totalt hadde Discovery følgje av 612.000 sjåarar på dei fire kampane frå 1. runde. I fjor hadde dåverande rettshavar TV 2 282.000 sjåarar totalt på opningsrunden.

– Det var eit sjakktrekk å sende VM-kvalifiseringskampen mellom Nord-Irland og Noreg på Eurosport seks dagar før seriestart. Då fekk vi vist fram kvar fotballen vår vert sendt, gliser Aalbu.

Noregs 0-2-tap i Belfast vart sett av så mange som 442.000 sjåarar.

– Vi veit at sjåartala vil svinge, og vi har rundar der det går kampar oppå kvarandre på MAX og Eurosport, men vi skal halde momentum oppe. Vi føler vi får lønn for strevet. Publikum har svart at dei ser på kanalane våre. Eg er letta, men når du har eit godt produkt, finn folk fram til rett kanal, seier sportsdirektøren i Discovery.

Teknologien fungerte

Og der storsatsinga "Lost in Time" på TVNorge har feila stygt med teknologien, har norsk fotball på Aalbus plattformer vore skjerma for dei store problema.

– Det følast veldig godt at opningsrunden gjekk smertefritt. Det er bestandig ei spenning rundt det. Om du er sportssjef i fotball, golf, kombinert, hopp eller kva eg har vore opp gjennom åra, så føler du adrenalinet i konkurransar. Det har eg følt på no også. Du må prestere, og vi presterte frå start. Det er alltid nokon kosmetiske ting som kan bli betre, men det var ingen openbert store feil som sjåarane reagerte på, seier Aalbu.

