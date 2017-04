Citys Jesus tilbake i trening

Den brasilianske spissen har vore ute med eit brot i foten sidan midten av februar. Måndag – på sin eigen 20-årsdag – var han tilbake i roleg trening med ball, skriv City på nettstaden sin.

Jesus tok Premier League med storm etter overgangen frå Palmeiras og scora tre gonger på sine to første kampar. Håpet er no at han kan rekke noko av serieinnspurten og kanskje også hjelpe City til å vinne FA-cupen.

Manager Josep Guardiola har aldri tidlegare gått gjennom ein sesong som lagleiar utan å vinne eit trofé.

(©NPK)