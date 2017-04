Skip Steffen Walstad og VM-debutantane på laget hans tok leiinga 5–4 etter den 8.-omgangen.

Så kom nervane og Noreg tapte heile 0–4 i den 9.-omgangen. Eit norsk poeng i siste omgang pynta berre på resultatet. Noreg tapte naboduellen 6–8.

Noreg har vunne to og tapt to kampar til no i curling-VM i Edmonton, Canada. Seinare måndag skal Walstad og Co. i aksjon mot Russland.

