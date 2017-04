Eurosport vann det første slaget om sjåarane

Mest sett var kveldskampen søndag mellom Rosenborg og Odd. 195.000 sjåarar i snitt følgde toppoppgjeret.

Tidlegare søndag såg 127.000 møtet mellom Tromsø og Brann. Samtidig hadde TV 2s omdiskuterte FotballXtra med innlagde sportsnyheiter 44.000 sjåarar. I konkurranse med Eurosport, kunne TV 2 jamleg by på scoringar frå Eliteserien.

Serieopninga mellom Kristiansund og Molde laurdag vart sett av 154.000 sjåarar.

– Vi fekk desse rettane for 16 månader sidan. Eitt av måla vi sette oss då, som vi også har uttalt overfor fotballen, er at vi skal doble sjåartala for Eliteserien. Det er det vi har jobba mot, og det ser no ut som vi kan klare det allereie i første runde. Det er vanvitig moro, seier Discoverys sportsdirektør Jan-Erik Aalbu til NTB.

Han siktar mot minst 90.000 sjåarar på MAX-kampen mellom Vålerenga og Viking måndag. Slår det inn, er sjåartala dobla frå opningsrunden i fjor (282.000 sjåarar).

– Vår visjon er fotball til folket, då må vi også nå ut til fleire sjåarar, og det gjer vi no, seier Aalbu.

Discovery feira med kake måndag.

– Eg er generelt veldig fornøgd med første runde så langt, men vi kan alltid bli betre. Og det er ingen grunn til å kvile no. Vi har så vidt begynt, seier Discovery-toppen.

(©NPK)