Noreg på øvste hylle før EM-trekking

Nederland, Romania, Danmark, Sverige, Spania og Montenegro er også på høgste seedingsnivå. Trekkinga skjer 21. april.

Dei to beste frå kvar pulje (av fire lag) er klar for EM. Den same er den beste trearen.

Sluttspelet går i Frankrike i 2018 med Noreg som tittelforsvarar. Det er første gong sidan 2007 at eit kvinnesluttspel for senior går på fransk jord.

16 lag deltar, og berre vertsnasjon Frankrike er direktekvalifisert.

