Marerittstart for Lagerbäck

Lagerbäcks første kamp på landslagsbenken likna dessverre mykje på Høgmos for tre og eit halvt år sidan, då det vart 0–3 mot Slovenia. For norsk fotball er det å håpe at likskapen sluttar det.

– Eg har eit stort ansvar for at vi var passive og gjorde feil. Det var ikkje noko vinnarlag på bana i første omgang, sa Lagerbäck, som etterlyste "attityden" han tidlegare har snakka om.

Nord-Irland sjokkopna og vann fortent over eit norsk lag som ikkje evna å omsette ideane til svensken i praksis, verken defensivt eller offensivt. Scoringar av Jamie Ward og Conor Washington frå engelsk meisterskapsserie stengde døra til det gode selskap for Noreg.

– Vi vart stressa og mista roa etter det tidlege baklengsmålet, og så enda det med at vi slo mykje planlaust langt, sa Stefan Johansen.

Det nord-irske laget er no utan tap i sine åtte siste kvalifiseringskampar på heimebane, og av dei har vunne seks. Noreg har tapt fem strake bortekampar i kvalifisering, mot Italia, Ungarn, Aserbajdsjan, Tsjekkia og Nord-Irland.

Det er eit sceneskifte. Noreg hadde slått Nord-Irland i Belfast fem gonger på rad, med samanlagt 15-3, men søndag tok den rekkja slutt saman med det siste vesle håpet om norsk deltaking i VM-sluttspelet i Russland.

