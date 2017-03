Firedobbelt norsk i Big Air på Voss

Nummedal var best på snøbrett då heimepublikummet på Voss for alvor fekk valuta for pengane.

Fredagens sigerherre fekk 177.80 poeng. Birk Ruud var nærmast med 170.20.

Ferdinand Dahl hadde eit lite stykke opp til Nummedal med sine 160.80 poeng, men klarte å halde Øystein Bråten (157.20) bak seg.

Svenske Emma Dahlström vann Big Air-konkurransen for kvinner fredag. Tuva Johansen var einaste norske køyrar og vart nummer tre av totalt fire deltakarar.

(©NPK)