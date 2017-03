Elabdellaoui blir visekaptein

Tidlegare i veka vart det klart at Stefan Johansen er Noregs nye kaptein etter at Per Ciljan Skjelbred gav seg som landslagsspelar.

– Det kjennest stort. Eg er stolt over å vere ein del av kapteinsteamet, seier Elabdellaoui.

Elabdellaoui spelar til dagleg i engelske Hull i Premier League. Høgrebacken fekk 21 kampar under Per-Mathias Høgmos leiing.

Ingen Jarstein i kapteinsteamet

Lagerbäck hadde med seg Elabdellaoui og keeperveteran Rune Almenning Jarstein på pressekonferansen.

Der fekk svensken spørsmål om kvifor Jarstein ikkje inngår i det nye kapteinsteamet.

– Det er mest på grunn av posisjonen hans (på bana). Eg vil helst ha ein spelar ute på bana, som lettare får kontakt med dei andre spelarane. Det har ingenting med personen (Rune) å gjere. Rune har ofte litt lenger veg til spelarane, forklarte Lagerbäck.

Noreg møter Nord-Irland i Belfast i VM-kvalifiseringa søndag.

Tydeleg spelestil

Då får ein sjå dei første konturane av grepa Lagerbäck har tatt.

– Ikkje uvant, men meir direkte, sa Elabdellaoui om korleis leiarstilen til svensken er samanlikna med forgjengar Per-Mathias Høgmo.

– Det er ein veldig tydeleg spelestil. Når eg har ballen, veit eg kva spissane skal gjere. Er det rom bak, skal vi søke det og komme raskast mogleg til motstandarens 16-meter, sa Hull-backen.

Den nye visekapteinen meiner det er vanskeleg å peike på éin spesiell ting som er blitt forandra under Lagerbäcks korte periode som landslagssjef.

– Det er mykje nytt, korleis vi skal stå fram som lag. Det er eigentleg alt. Han endrar litt på korleis vi spelar, men det blir feil å ta fram eitt punkt. Det har vore mykje informasjon. Vi skal spele og tenkje annleis, utdjupa Elabdellaoui.

