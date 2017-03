USAs ishockeykvinner truer med VM-boikott

Spelarane har informert det nasjonale ishockeyforbundet om at dei ikkje vil møte opp til oppkøyringsleiren neste onsdag dersom det ikkje blir tatt "betydelege steg" mot ei løysing på lønnskonflikten.

USA har vunne seks av dei åtte siste VM-turneringane for kvinner og er regjerande meister. Meisterskapen i år startar 31. mars i Plymouth i delstaten Michigan.

– Det er ikkje lett å seie nei til sjansen til å vinne VM, men det er det rette for oss. Vi ber berre om å bli behandla rettferdig, seier løparen Jocelyne Lamoureux-Davidson til nyheitsbyrået AP.

– Vi står bak denne avgjerda som ei gruppe og som eit lag, og eg er stolt over å gjere dette med mine lagvenninner, stå arm i arm med dei og seie "nok er nok".

Avgrunn

Advokaten John Langel, som representerer spelarane, vil ikkje seie kor mykje pengar dei krev, men hevdar at det er "ein avgrunn" mellom krav og tilbod.

Spelarane har til no hatt kontraktar berre i OL-sesongar. Dei krev å få kompensasjon også i mellomliggjande år.

Ifølgje Lamoureux-Davidson har spelarane fått 1000 dollar i månaden i dei seks månadene dei er samla i samband med OL-forbetringar og OL-turneringen. Resten av tida får dei ingenting.

– Dei ønsker å få avtalar som gjer at dei slepp å ha to jobbar ved sida av ishockeyen eller økonomisk stønad frå familien, seier Langel.

Han seier at spelarane krev fireårskontraktar med USAs ishockeyforbund og at dei fremma sitt krav for over eit år sidan.

Kranglar

Forbundet hevda onsdag å ha auka støtta til landslaget i oppkøyringa til Pyeongchang-OL og påstod at spelarar på OL-laget kan ta imot inntil 85.000 dollar i ulike ytingar.

– Det er fullstendig misleiande og uærleg. Det er eit eksempel på korleis dei ignorerer våre krav, seier lagkaptein Meghan Duggan i ein kommentar til utspelet.

– Vi har alle lyst til å spele, men no har vi venta 14 månader utan å sjå noka framgang. Dei må ta store steg for å komme oss i møte, seier Lamoureux-Davidson.

Ishockeykvinnene har latt seg inspirere av USAs kvinnelege landslagsspelarar i fotball, som i fjor leverte ein klage til USAs likestillingsombod der dei hevda å vere utsett for lønnsdiskriminering.

Lamoureux-Davidson sa at ishockeyspelarane har snakka med fotballspelarane før utspelet onsdag.

