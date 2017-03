Dei gamle framleis eldst i Iditarod

Sigeren er Seaveys tredje totalt. Familien Seaveys har no seks sigrar på rad.

Joar Leiseth Ulsom kom på fjerdeplass med ei totaltid på åtte dagar, 11 timar og 40 sekund. Han var i mål cirka sju timar og 20 minutt etter vinnaren.

57-årige Mitch Seavey kom først i mål i Nome i Alaska tysdag etter å ha unnagjort over 1.600 kilometer sidan 6. mars. Fjorårsvinnaren, sonen Dallas Seavey, kom på andreplass. Han har vunne fire av dei fem siste utgåvene av Iditarod. Dei siste to åra har han hatt faren på plassen bak seg. Han fekk ikkje nemneverdig medkjensle frå faren tysdag, som etter målgang kommenterte at han ikkje har likt å bli nummer to i 2015 og 2016.

– Eg har aldri vent meg til brudepikeplasseringa bak sonen min, sa han.

Seavey-familien dominerer Iditarod. Mitch Seavey har vunne løpet i 2004 og 2013, og faren Dan deltok i den aller første utgåva av konkurransen, i 1973.

