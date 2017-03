Hopp: Krisehopp for Tande, Eisenbichler best

Hopparane skal i aksjon same stad tysdag. Alle svev i samanlagtkonkurransen tel. Det blir hoppa i Holmenkollen, Lillehammer, Trondheim og til slutt Vikersund.

Eisenbichler var i ei eiga klasse. Austerrikaren Stefan Kraft heldt på leiinga i Raw Air.

Daniel André Tande var klar for rennet tysdag som ein av dei få før-kvalifiserte, men han landa allereie på 112 meter under svært tunge vindforhold måndag. Det resultatet øydelegg svært mykje for han i samandraget.

– Eg føler eg gjer eit bra skihopp. Det hjelper ikkje når venstreskia plutseleg dreg ut til venstre. No er heile Raw Air øydelagt for meg, seier ein irritert Tande til NRK.

Elles var det ein solid norsk dag i OL-bakken frå 1994.

Anders Fannemel slo til med 139 meter i eit herleg svev. Det blei ein revansj etter diskvalifikasjonen i Oslo for nokre dagar sidan.

(©NPK)