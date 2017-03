Skiforbundet tar Johaug-rekninga i ankerunden

Tysdag vart det klart at Det internasjonale skiforbundet (FIS) anka Johaugs 13 månaders utestenging inn til Idrettens Valdgiftsrett (CAS).

Norges Skiforbund (NSF) har dekt Johaugs utgifter i samband med dopingsaka, som såg ut til å gå mot ein ende før FIS anka saka vidare i systemet.

Også den vidare behandlinga vil bli dekt av Skiforbundet, opplyser Skogstad.

Vidarefører støtta

– Langrennskomiteen er einig om å vidareføre støtta til Therese når det gjeld dekking av advokatutgifter i samband med ankesaka frå FIS, seier Skogstad til NTB.

– For oss er det viktig å sikre at Therese, i denne svært krevjande situasjonen, får moglegheit til å belyse si sak på ein god og trygg måte i CAS. Det er også viktig for langrennskomiteen at hendinga som førte til at Therese hamna i denne vanskeleg situasjonen, skjedde på samling, og at vår lege har påtatt seg skulda for hendinga, fortset han.

700.000 kroner til no

Marknadssjef i NSF Espen Bjervig bekreftar overfor NTB at Skiforbundet har brukt om lag 700.000 kroner på Johaugs dopingsak fram til dommen låg føre frå Domsutvalet i Norges idrettsforbund. Mesteparten av utgiftene har vore knytt til advokathjelp. Norges idrettsforbund vil også truleg ta sin del av dei 700.000 kronene som har vore brukt til no.

Jurist og CAS-ekspert, Robin Mackenzie-Robinson, trur ankerunden vil bli dyr.

– Det er vanskeleg å seie nøyaktig kor mykje heile saka vil koste, men det er klart det er snakk om eit stort beløp. Sundby-saka kosta Skiforbundet cirka 3,3 millionar kr. Her var likevel cirka 1,1 millionar kroner knytt til at Skiforbundet dekte Sundbys tapte premiepengar etter at han mista sigeren i Tour de Ski, seier Mackenzie-Robinson til NTB.

