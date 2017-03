Wada vil bannlyse kortikosteroid

Niggli deltok på ein antidopingkonferanse i London, og eit tema som vart diskutert der var kortikosteroid, eit stoff som inngår i betennelsesdempande medisinar.

I dag kan idrettsutøvarar bruke kortikosteroid utanfor konkurranse, og mange utøvarar har ved såkalla "medisinsk fritak" fått rett til å nytte medisin med kortikosteroid også i samband med konkurransar.

– Situasjonen i dag er utilfredsstillande, og ei gruppe ekspertar ser no på om stoffet blir misbrukt, opplyste Niggli.

Antidopingbyrået i Storbritannia ønsker å totalforby kortikosteroid.

Stoffet har vore mykje omtalt i Storbritannia etter at det kom fram at sykkelstjerna Bradley Wiggins hadde medisinsk fritak for å bruke kortikosteroid på grunn av høysnue.

