Johaug-manager: – Therese skuffa og overraska

– Therese var sjølvsagt veldig skuffa over beskjeden. Vi hadde håpa at vi kunne sette ein strek over denne saka. Det var også derfor vi valde å ikkje anke, for å legge det bak oss og å gå vidare, seier Ernst til NTB.

– No må vi berre akseptere situasjonen og vente på kva som skjer vidare. Vi følgjer den planen vi har lagt med tanke på trening og samlingar opp mot neste sesong.

Johaug er ute på reise, og ho fekk den nedslåande beskjeden frå støttespelarane sine grytidleg tysdag.

Den skal ha vore som eit hammarslag for henne.

Klar

FIS-president Gian Franco Kasper var tidleg ute med sitt syn på saka. – Eg har ikkje bevisa framfor meg, så dei må nordmennene vise fram. Men normalt, om ho er skuldig, er det heilt klart at ho burde få fire år (utestenging). Det er det ikkje noko spørsmål om, sa Kasper til Dagbladet i fjor haust.

