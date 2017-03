Nytt norsk tap i Algarve Cup: – Kjedeleg

Det var det andre tapet til Martin Sjögren i turneringa, og Noreg enda sist i gruppa med det eine poenget dei fekk mot Island (1–1) i den første kampen. Dermed blir det plasseringskamp om enten niande- eller ellevteplassen.

– Eg synest det var ein ok kamp for oss, i alle fall i periodar. Vi mista vi noko av spelet vårt da Japan scora det første målet sitt. Etter målet fekk vi det vanskeleg ein periode. Prestasjonane var ikkje heilt på det nivået som vi vil, men når vi summerer opp kampen, så trur eg vi kjem til at det var ein grei kamp sjølv om vi ønskte å vinne. Resultata er naturlegvis viktige, men eg kan ikkje vurdere prestasjonane ut frå resultatet akkurat no, seier Sjögren til NTB.

Lagbygging

– Det handlar sjølvsagt om å prøve å skape noko som kan bli bra i framtida. Det har vore utruleg lærerikt for meg å sjå spelarane i aksjon og sjå moglegheitene for laget. Det er viktig for oss å få denne tida saman for å bygge eit lag. Sjølvsagt hadde det vore betre å vinne, men no har vi tapt to kampar og spelt éin uavgjort. Vi må berre sjå framover, sa Sjögren.

– Det er kjedeleg å tape, men vi er i ein utviklingsprosess. Vi må ikkje legge oss ned. Det er ikkje no vi skal vere best, sa kaptein Maren Mjelde mellom anna til TV 2 etter kampen måndag.

Alt før det var gått eitt minutt av kampen, kom Caroline Graham Hansen seg gjennom, men avsluttinga gjekk i stanga.

Kort etter var Graham Hansen igjen frampå, men skotet frå god posisjon gjekk over. Etter kvart jamna kampen seg ut utan at laga klarte å få noko overtak.

Yokohama-dobbel

Etter sidebytet kom Ada Hegerberg seg gjennom, men den japanske målvakta stoppa greitt skotet hennar.

Etter ein snau time gjekk Japan opp i leiinga. Kumi Yokohama lobba ballen i mål via tverrliggaren bak ein sjanselaus Ingrid Hjelmseth.

Etter 81 minutt hadde japanarane ein stor sjanse til å auke til 2–0. Tanaka fekk sendt ballen forbi Hjelmseth mot det opne målet etter ein duell mot Maria Thorisdottir, men sistnemnde klarte å springe opp ballen igjen.

Like før slutt fekk dei norske forsvararane ikkje rydda opp inne i feltet, og Yokohama fekk det lett med å sette det andre målet sitt for dagen.

