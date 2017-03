Mot det mest spennande NM-sluttspelet gjennom tidene

– Det blir spennande månader framover, og det er høgtid for klubbishockeyen. Det har vel aldri vore jamnare mellom dei åtte laga i ein kvartfinale nokon gong, seier Petter Thoresen til NTB.

Stavanger tar imot Stjernen, Lørenskog møter Lillehammer, Storhamar spelar mot Sparta Sarpsborg, mens Frisk Asker skal ut mot Vålerenga i kvartfinaleserien som blir avgjort i best av sju kampar.

I fjor vann Stavanger over Lørenskog i NM-finalen. Då var Thoresen trenar for NM-vinnarane Oilers.

Mot sju kampar

– Det er heilt klart ei moglegheit for at alle kampar ikkje blir avgjort før i den sjuande kampen. Når det er sagt så trur eg vel at det er dei fire beste laga frå serien som også tar seg til semifinalen, seier Thoresen.

Då tenkjer han på Stavanger, Lørenskog, Storhamar og Frisk Asker. Dersom sånt skjer må Stavanger velje mellom Storhamar og Frisk Asker som semifinaleomgonger. Semifinalane i fjor gjekk mellom Stavanger og Storhamar og Lørenskog mot Vålerenga.

Thoresen har eller har hatt eit bein i fleire av kvartfinaleklubbane. Han har spelt og vore trenar for både Vålerenga og Storhamar. Han har trent Stavanger i fleire sesongar, og son hans Steffen Thoresen spelar for Lørenskog. Petter Thoresen bur dessutan på Hamar.

Jamt

Stavanger vann serien i år først og fremst etter å ha vore det jamnaste laget over tid frå september til mars. Både serietoar Lørenskog og serietrear Storhamar sleit i byrjinga av sesongen, men dei andre laga i kvartfinalane har hatt ei litt meir jojo-framferd i sine kampar.

Etter jul er det dei to laga som hamna nærmast Stavanger som har vore best i serien. Storhamar viste i kampen mot Stavanger i førre veke kor viktig det er å ha "fullt" lag og rullere på alle fire rekkene.

For første gong på svært lenge kunne Storhamar-trenar Sjur Robert Nilsen stille med fire solide rekker i ein kamp. Det enda med ein solid Storhamar-siger.

Det er det som har vore styrkte til Stavanger dei siste åra. Laget har både hatt ein solid spelarstall og ein trenar som har turt å "bruke" laget sitt.

– Dei laga som tør bruke fire rekker i kampane vil over tid vinne. Det er utruleg viktig å kunne rullere på spelarane. Når det er snakk om sluttspel, er det både tøft fysisk og mentalt for spelarane, seier Thoresen.

(©NPK)