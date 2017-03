Kombinert: Noreg jakter VM-medalje

Magnus Moan og Magnus Krog deltar for Noreg. Dei enda på fjerdeplass i hoppdelen. Regjerande verdsmeister Frankrike leier føre Tyskland og Japan.

– Dette var bra. Endeleg sat hoppinga ordentleg. Eg berre slappa av og skrudde på brytaren da det gjaldt. Det er ein digg følelse å slå Frenzel i bakken, seier Krog til NTB.

Krog hoppa lengst av alle med 126,5 meter i storbakken. Han slo den tyske stjerna Eric Frenzel med éin meter.

Må ha topp utstyr

Noreg har 24 sekund opp til leiaren. Tyskland kan ta sitt fjerde gull i kombinert i denne meisterskapen.

– Det var utruleg morosamt å sjå Krog. Steinartig å sjå det på toppen bakfrå. Eg synest òg at eg gjorde ein bra figur sjølv, og dei andre gutane rundt meg hoppa ikkje mykje lenger enn meg. No handlar det om å tette luka. Det er ingen løyndom at vi er nøydde til å ha gode ski i dag for å henge med, seier Moan.

I det individuelle rennet onsdag vart det norsk skibom i langrennet. Moan håper på betre ski denne gongen.

– Eg har følt meg veldig bra i del to av VM. Gjennomføringa mi på onsdag var bra, men skal vi vere med i gamet her, er vi nøydde til å ha topp utstyr, seier Moan til NTB.

Seks plussgrader

Det er Moan som startar langrennet for Noreg. Løparane får krevjande forhold i snø og regn. Temperaturen er på seks plussgrader.

Kombinertsjef Ivar Stuan trur Noreg har gode sjansar til å ta gull.

– Absolutt. Gutta gjer ein kjempejobb i bakken, og vi veit at dei er i veldig god form. Det var gutane på onsdag òg, men da hadde vi utfordringar med å plukke dei rette skipara og velje den rette strukturen. Vi kryssar alle fingrar og tær på at vi no har orden på det. Vi har eit kjempegodt utgangspunkt, seier Stuan til NTB.

Langrennet startar klokka 17.15.

