Johaug må vente på WADA, FIS-svar tysdag

WADA har tre veker lengre på seg enn Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– WADAs ankefrist er 21 dagar lenger enn FIS' ifølgje punkt 13.2.3 i regelverket, skriv informasjonskoordinator Maggie Durand kortfatta til NTB på spørsmål om når WADA ser for seg å komme med sin vedtak.

Rett før VM-start i Lahti kunngjorde FIS at dei offentliggjer sitt vedtak 7. mars.

– Rapporten rundt Johaug-saka blir no studert av vårt dopingpanel. Vi kjem ikkje til å gi nokon kommentarar rundt dette før tysdag 7. mars, sa FIS-generalsekretær Sarah Lewis dagen før Lahti-VM.

Johaug er av domsutvalet i Noregs idrettsforbund dømd til utestenging i 13 månader etter ei positiv dopingprøve ho i haust.

Spent

Løparen bestemte seg ganske fort for ikkje å anke straffeutmålinga. Antidoping Norge bestemte seg for det same.

FIS er neste instans ut, og Johaug-teamet er svært spent på utfallet. FIS-avgjerda kan også bli førande for kva andre internasjonale instansar vel å gjere.

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og WADA kan gå for å anke saka inn for Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

Skjer det, vil det liggje an til ei ganske lang behandlingstid. Blir 13 månaders utelukking ståande, har Johaug bra med tid på seg til å rekke OL-sesongen.

I verste fall risikerer ho å bli plukka ut også frå vintervekene i Sør-Korea. Ho har fram til no følgt ski-VM på TV og sett at Noregs langrennsjenter står med fem gull av fem moglege så langt.

