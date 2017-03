Maren Lundby må vente på skiflyging-klarsignal i Vikersund

– Vi har valt å fokusere fullt på rennet i Holmenkollen (12/3). Det er eitt av tre storbakkerenn og den store verdscupfinalen i Noreg. For å få fleire storbakkerenn for jentene er det viktig at det blir eit solid renn, seier Lundbys trenar Christian Meyer.

– Vi tar ei avgjerd om skiflyging og kor tenleg det er for Maren, søndagskvelden etter rennet, seier Meyer til NTB.

