Riis-Johannessen på pallen i Italia

Vêret skaper problem for arrangøren i italienske Sarntal, der det er sett opp fleire europacuprenn for både kvinner og menn denne veka. Det er blitt mange endringar i programmet, men onsdag var det forhold som tillét renn både for kvinner og menn.

Riis-Johannessen køyrde inn til tredje beste tid i super-G for kvinner, slått berre av austerrikarane Nina Ortlieb (med 0,45 sekund) og Nadine Fest (med 0,36).

Thea Stjernesund blei nummer 39, medan Kristin Lysdahl køyrde ut.

Også i utforrennet for menn blei det austerriksk siger. Joachim Puchner vann framfor sveitsiske Ramon Zürcher og tyske Manuel Schmid.

Markegård var 0,32 sekund bak vinnaren og seks hundredelar frå pallplass. Henrik Røa enda på 11.-plass.

(©NPK)