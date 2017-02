Coyle ferdig i Blackburn

Coyle har vore manager også i Burnley, Bolton og Wigan, tre klubbar i Blackburns nærområde, i tillegg til amerikanske Houston Dynamo.

Han fekk jobben i fjor sommar, men oppnådde ikkje ønskt suksess. Klubben er nest sist i meisterskapsserien med tre poeng opp til rett side av nedrykksstreken.

Ifølgje klubben avsluttast arbeidsforholdet "i gjensidig forståing".

Det skjer berre to dagar etter at Blackburn fekk mykje skryt for prestasjonen sin i 1-2-tapet for Manchester United i FA-cupen.

Klubben jakter no på sin sjuande manager sidan indiske Venkys kjøpte klubben i 2010. Blant dei som har måtta gå tidleg er Henning Berg, som var sjef i 57 dagar i 2012.

