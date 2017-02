Northug vrakar seg sjølv som 12. mann i VM-troppen

– Då er situasjonen sånn like før VM i Lahti at eg går ut som 13. mann og Hans Christer Holund går inn som 12. mann. Eg føler sjølv at dette er heilt riktig, seier Petter Northug.

Holund dunka til med 3.-plass på søndagens 15 kilometer i Otepää.

– Hans Christer gjorde eit veldig bra løp i Otepää i helga, og har vist bra form, så han kan vere ein reservejoker i denne meisterskapen på distanseløpa. For min del er eg per dags dato berre aktuell for sprinten og femmila. Eg har to løp å sikte meg inn på, så blir det spennande å sjå, dersom Hans Christer får sjansen, kva han kan utrette.

– Petter har teft for dei riktige vala i ein meisterskap. Han viser kor stor sportsmann han er ved å lansere seg sjølv som reserve – og ikkje løpar nummer 12 – i troppen, seier landslagstrenar Tor Arne Hetland.

– Petter har vraka seg sjølv til øvingane han ikkje er førehandskvalifisert til, og fokuser no maksimalt på sprint og 50-km.

Holund og Simen Hegstad Krüger blir heimeverande reserve.

– Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger førebur seg til VM heime i Noreg og vil, om nokon ikkje blir sjuke, først komme til Lahti i slutten av meisterskapen, seier Hetland.

(©NPK)