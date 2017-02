FA meiner Bournemouth har brote antidopingreglane

FA meiner Bournemouth ikkje i tilstrekkeleg grad har gjort greie for kvar spelarane i klubben har opphalde seg, dette i samband med både kamp og trening. Regelverket krev at spelarane alltid skal vere tilgjengeleg for dopingkontroll.

Manchester City vart nyleg gitt ein bot på 35.000 pund, tilsvarande 361.000 kroner, i ei liknande sak.

– AFC Bournemouth må svare på skuldinga innan torsdag 23. februar, heiter det i ei fråsegn frå FA fredag.

(©NPK)