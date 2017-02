Påtalenemnda i Antidoping Norge ankar ikkje Johaug-dommen

Domsutvalet i Norges idrettsforbund reduserte Antidoping Norges (ADN) innstilling om 14 månaders utestenging med éin månad. Therese Johaug testa positivt for det ulovlege stoffet clostebol, som ho fekk ho i seg ved bruk av kremen Trofodermin på ein solbrent leppe under eit høgdeopphald i Livigno, i september 2016.

Utestenginga gjeld frå 18. oktober i fjor. Det betyr at Johaug kan konkurrere igjen frå 18. november i år, dersom dommen blir ståande.

– Grunnen til at vi ikkje vel å anke er først og fremst at dommen ikkje reiser tvil om forståing og handheving av dopingreglane. For det andre viser den at idrettsutøvarar har ei streng aktsemdsplikt. Det var viktig for påtalenemnda, seier prosessfullmektig Niels R. Kiær til NTB.

– Dommen statuerer at idrettsutøvarar er underlagt ei streng aktsemdsplikt, og at dette i enda større grad gjeld eliteutøvarar, seier Kiær.

– Kva med den ekstra månaden de bad om?

– Det viktige for oss var korleis domsutvalet har tolka reglane. Den ekstra månaden i seg sjølv var ikkje avgjerande, svarar Kiær.

Therese Johaug varsla sjølv onsdag at ho heller ikkje ankar avgjerda.

– Det er ei totalvurdering rundt føreseielegheit. Vi har gjort dette slik at ho kan konsentrere seg om idretten og legge saka bak seg, sa advokaten hennar, Christian B. Hjort, til NTB.

FIS og WADA kan anke

– Vi har valt å legge saka bak oss. Vi vil fokusere og bruke alle ressursane i ei optimal opplading. Det største målet hennar er OL, og heile situasjonen sett under eitt meiner vi no at det er på tide å sette strek. Vi vil berre ha positive tankar og sjå framover, sa Johaug-manager Jørn Ernst til NTB.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Verdens antidopingbyrå (WADA) kan framleis anke dommen frå NIF.

Styret i FIS møttest på Hotell Kulm i St. Moritz onsdag for å diskutere Johaug-saka.

– Vi vart berre informert om saka, og den er no sendt vidare til dopingutvalet i FIS. Ei innstilling frå utvalet er venta om ikkje altfor lang tid, sa FIS-visepresident Sverre K. Seeberg til NTB etter møtet.

