Norges Fotballforbund går 3,3 millionar kroner i pluss

Resultatet vart presentert av assisterande generalsekretær Kai-Erik Arstad under NFFs frukostmøte i Bryne-losjen på Ullevaal stadion onsdag.

– Vi leverer eit overskot på 3,3 millionar. Det er 800.000 betre enn budsjettet. Av ei total omsetning på 900 millionar er det veldig hyggeleg, sa Arstad.

– Vi har inga målsetting om eit betydeleg overskot. Vi skal bruke pengane på aktivitet, la han til.

Av dei 900 millionane kom 70 prosent av pengane frå samarbeidspartnarar og TV-rettar. 1/3 av pengane går til toppklubbane, opplyste Arstad.

Elles viste resultatet for A-laget herrar ikkje teikn til underskot, trass i at forbundet måtte betale Per-Mathias Høgmo sluttpakke etter at han forlét jobben som landslagssjef i november 2016. NFF opplyste i ei pressemelding etter avgangen at Høgmo skulle "få full lønn i samsvar med kontrakt ut 2017." Det tilseier over fire millionar kroner.

– Som de sikkert veit hadde vi ein sluttavtale med Per-Mathias, men det gav ikkje minus på grunn av at andre kostnadar har gått ein heil del ned, sa Arstad.

