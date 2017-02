Johaug ankar ikkje avgjerda i domsutvalet

I ei pressemelding heiter det at avgjerda om ikkje å anke er tatt etter ei totalvurdering. Det heiter at ho opplever avgjerda som urimeleg streng, men at det viktigaste for henne no er føreseielegheit slik at ho fullt ut kan konsentrere seg om skigåing.

– Dette har vore ei tung og vanskeleg sak for Therese Johaug, og ho håpar no at ho kan legge den bak seg, står det i pressemeldinga.

