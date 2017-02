Jansrud blir i St. Moritz

Vinstra-alpinisten har slite med sjukdom den siste tida. Måndag valde han å stå over slalåmdelen i superkombinasjonen.

No skal han sjå an tilstanden saman med helseteamet. Jansrud er eit aktuelt kort for lagkonkurransen tysdag og storslalåmen fredag.

Han låg på sjetteplass etter utfordelen i superkombinasjonen måndag. Landslagslege Marc Strauss meinte det var rett av Jansrud å hoppe av før slalåmen.

– På grunn av helsetilstanden er det ikkje forsvarleg at han stiller. Han treng kvile no, sa Strauss til NTB då det var klart at fartskongen ikkje kom til å fullføre VM-konkurransen.

Han la til at det blir gjort ei ny vurdering måndag kveld i forhold til lagkonkurransen tysdag.

(©NPK)