Bronse til Andrine Englund Mårstøl

Andrine Englund Mårstøl, Haugen IL Alpin, køyrde i dag, måndag 13. februar, inn til bronsemedlaje i junior 1 (17-18år) NM i storslalåm. Rennet var også FIS-renn, og gav Andrine ein flott fjerdeplass totalt.

NM for junior starta på laurdag med slalåm. Her vart det femteplass til Andrine 1,44 sekund bak vinnaren Anniken Røynestad. Under FIS-rennet i slalåm søndag køyrde Andrine Englund Mårstøl inn til ein 4. plass.