Tarjei Bø blir hylla for viljestyrken

Storebror Bø har fått øydelagt heile oppladinga til VM i Hochfilzen av luftvegsproblem. 28-åringen har ikkje gått eit einaste verdscuprenn så langt i vinter, men kvalifiserte seg for VM i tolvte time etter sterke resultat i IBU-cupen nyleg.

Landslagstrenar Egil Kristiansen er mektig imponert over måten Markane-løparen har kjempa seg gjennom sjukdomsproblema.

– Tarjei har hatt ein veldig spesiell sesong. Å ha sesongopning i februar har eg ikkje vore borte i før, seier den mangeårige landslagstrenaren for langrennskvinnene til NTB.

– Dei fleste ville nok sett seg ned og sagt at dette er håplaust og gitt opp. Det har Tarjei all ære av ikkje å ha gjort. Han grev seg ikkje ned, men innser at han må gjere den jobben som trengst, tilføyer han.

Svekt lag

Kristiansen trur samtidig at Bø har nytt godt av at han har takla periodar med sjukdom også tidlegare i karrieren.

– Han har dessverre mykje erfaring på området frå før, og veit sånn sett at det er mogleg å komme raskt tilbake. I tillegg har han mykje trening i banken og veit han er lett-trent. Tarjei kjem også som regel raskt i form, seier han.

Beskjeden om at storebror Bø rakk å vise form til meisterskapen i Hochfilzen, blei naturleg nok mottatt med jubel blant lagkameratane. Emil Hegle Svendsen strekar gjerne under at noko har mangla denne sesongen.

– Det betyr utruleg mykje at Tarjei er her. Laget er svekt når dei beste ikkje er med. Det merkes godt, seier han til NTB – og utdjupar:

– Når ting ikkje er hundre prosent i eit lag, går det sjølvsagt utover den som er heime, men også oss andre. Vi treng kvarandre, og vi treng den slagstyrken vi har med alle på plass. Det er ingen andre nasjonar som har fire individuelle verdsmeistrar på laget.

Løfta stemninga

Mens Hegle Svendsen har jakta topplasseringar i verdscupen i Mellom-Europa har Tarjei Bø hatt Sjusjøen som base i kampen for å nå VM i Hochfilzen. Trønderen innrømmer gjerne at han har hatt vondt av kompisen.

– Ja, det har vore det aller verste. Han har sete heime eller på Sjusjøen aleine – og enten vore sjuk eller trent. Det er ikkje nokon ønskesituasjon, seier Hegle Svendsen.

– Kva har dei gjort for å støtte han?

– Det handlar om å ringe, men ikkje mase for mykje. Vi har prøvd å støtte så godt vi kan og gjere det ein vanleg kompis gjer når nokon har det tøft.

Johannes Thingnes Bø meiner inntoget til storebroren i VM-troppen har løfta stemninga mange hakk på Hotel Edelweis i Hochfilzen.

– Dei første måltida sat latteren laust i heile staben, både blant trenarane og utøvarane. Tarjei er så viktig for gruppa. Det har vore utruleg godt å ha han tilbake. Det har blitt eit enda meir lystig lag, smiler han.

