Røste: – Ein vanskeleg dag

– Dette er først og fremst ein vanskeleg dag for Therese og norsk langrenn. Vi er fortvila over korleis Therese har det og føler med henne. Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalet har gjort ei vurdering i samsvar med gjeldande regelverk og rettspraksis, seier Røste.

Han legg til at forbundsleiinga er glad for at domsutvalet har full tillit til Johaug og lege Fredrik Bendiksens forklaringar.

Skipresidenten seier han er glad for openheita rundt saka, og at alle detaljar er komne godt fram. Han har også forståing for at straffa kan opplevast som streng samanlikna med graden av regelbrotet.

