Johaug vil tenkje over dommen

– Eg er glad for at domsutvalet ser at det ikkje var prestasjonsfremjande hensikt eller effekt ved bruken av leppekremen. Eg er også glad for at utvalet er samd i at eg ikkje hadde nokon grunn til å tvile på dei forsikringar eg fekk av landslagslegen. Eg forstår at dopingreglane må vere strenge. Det følast likevel feil at eg kan få tretten månaders utestenging for bruk av ein leppekrem. Eg vil bruke dei nærmaste dagane til å tenkje igjennom kva eg skal gjere vidare saman med min advokat, heiter det i ein kommentar sendt ut frå Johaugs advokat Christian B. Hjort.

