Schmidhofer lurte alle i kvinnenes super-G

Nicole Schmidhofer frå startnummer åtte køyrde ned 0,33 sekund framfor Tina Weirather. Den store heimefavoritten Lara Gut hamna fattige tre hundredelar bak køyraren frå Liechtenstein. Det vart også plasseringane på sigerspallen.

Schmidhofer var ikkje blant dei raskaste på toppen, men mellom andre og tredje mellomtid og ned til mål var det ingen som matcha 27-åringen. Den austerrikske køyraren har aldri vunne eit verdscuprenn tidlegare, men fann forma då det gjaldt som mest.

Ragnhild Mowinckel heldt på å gjere det store. Molde-jenta var den raskaste ved andre mellomtid. Ho heldt nesten same tempo som Schmidhofer på den neste, men eit par dårlege svingar heilt nedst gjorde at ho enda 0,69 sekund bak på ein 6.-plass. For henne var det klart karrierebeste i VM-samanheng. Ho vart nummer 20 sist i Beaver Creek.

– Eg klarte å sleppe ned skuldrene og berre køyre på. Endeleg, herregud, eg er veldig fornøgd, sa Mowinckel til NRK.

Maria Therese Tviberg hadde 23.-plass frå førre VM. Ho hang bra med heilt øvst i løypa, men tapte mykje nedover og var 2,72 sekund bak på ein 20.-plass då 28 løparar hadde køyrt.

Den austerrikske tittelforsvararen Anna Veith (tidlegare Fenninger) og amerikanske Lindsey Vonn var blant køyrarane som ikkje fullførte.

