Molde heldt FC København til uavgjort

Den siste månaden har dei to norske trenarprofilane vore nemnde som norsk landslagssjef i fotball, men ingen av dei hamna i jobben som gjekk til svensken Lars Lagerbäck. Tysdag leidde dei to kvart sitt lag i ein treningskamp under gode speleforhold i Dubai.

Islendingen Ottar Magnus Karlsson sende Molde i leiinga to minutt før laga gjekk til pause. Det var den einaste sjansen til Molde så langt i kampen.

Mannskapet til Ståle Solbakken hadde derimot det meste av banespelet,og hadde nærmast power play og fem store sjansar som ikkje gav teljande resultat før pause. Mellom anna hadde spissen Karlsson ei redning på streken etter eit stort FCK-press.

Molde fekk målvakt Andreas Linde skadd, og Nelson Da Silva kom inn i 1. omgang.

I andre omgang heldt København fram med å dominere, men fekk ikkje løn for strevet før etter 72 minutt. Jores Okore fekk relativt uhindra gå opp inne i feltet på ein corner og heada inn utlikninga. Da Silva var ikkje heilt heldig i feltet på utlikninga.

Solbakken brukar kampen til å finne forma til 16.-delsfinalen i europacupen borte mot bulgarske Ludogorets 16. februar. Returkampen går i Parken 23. februar.

