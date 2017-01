Kiær heldt fast på 14 månaders utestenging

– Kjernen i saka dreier seg om Therese Johaugs aktsemd. Påtalenemnda meiner ho har vore aktlaus, uansett om det er i mindre grad ved at ho ikkje gjorde andre undersøkingar av tuben enn å spørje legen. Vi meiner at 14 månader er ei passande utestenging, sa advokat Niels R. Kiær, som fører saka i domsutvalet på vegner av Antidoping Norge, i starten på sin prosedyre under dag to av forhandlingane i domsutvalet til Norges idrettsforbund.

Kiær las direkte opp frå koden til Verdens antidopingbyrå (WADA).

– Grunnlaget for denne saka er plikta utøvaren har til å ikkje ha eit forbode stoff i kroppen, fordi det er utøvar i siste instans som har moglegheit til å sørgje for at ein er rein, seier Kiær.

WADA-koden seier: "Det er utøvarens ansvar at ein ikkje har forbodne stoff i kroppen, og ein er sjølv ansvarleg for alle stoff."

Plikt

– Det er den personlege plikta til utøvaren. Ein kan i dei fleste tilfelle unngå dopingsaker, men det er utøvarane sjølve som kan påverke dette. Ho har brote aktsemdsplikta, poengterte Kiær.

– I denne saka er det så enkelt sidan det stod eit dopingmerke på pakka. WADA-koden seier at ein ikkje skal stole på legen, og CAS-praksis seier det same, sa Kiær til domsutvalet.

-Vi meiner at Johaug openbert ikkje har gjort det ho kunne. Ho kunne enkelt ha oppfylt si plikt til å passe på at ho ikkje fekk i seg eit ulovleg stoff, sa Kiær.

Kiær brukte tid på historikken som fortalde om at det skal mykje til for at ein utøver skal bli rekna som skuldfri. Han drog fram åtte saker gjennom ti år for å få fram poenget sitt.

– Det er min klare konklusjon at vi ikkje kan seie at Johaug er skuldfri, sa Kiær.

Straffenivå

Han konkluderte derfor med at Johaug måtte straffast. Sjølv om skulda kan omtalast som ubetydeleg, så meiner han det finst fleire forhold som løftar straffenivået opp frå golvet på 12 månader.

– Det første punktet er ansvaret utøvaren har for å sørgje for at ho ikkje får eit forbode stoff i kroppen. Etter mi oppfatning kan ho klandrast for å ikkje ha sjekka etter å ha fått det frå legen.

Han heldt fram:

– Eit anna forhold er initiativet hennar til å tileigne seg kunnskap om antidoping. Då tenkjer eg ikkje berre på "Rein utøvar"-aspektet. Ho har vore landslagsutøvar i ti år. Det er informasjon tilgjengeleg for henne og alle andre. Ho gjer ikkje basale ting for å sjekke og skaffe seg kunnskap, sa Kiær.

Advokaten var klokkeklar på at ein ikkje kan ha ein regel som seier at landslagsutøvarar har færre plikter enn andre utøvarar fordi dei kan støtte seg til ein landslagslege.

– Eit anna forhold er at ein fekk medisinen i utlandet. Dette er eit skrekkeksempel. Det er framleis uforståeleg at det er tilsett clostebol i kremen. Det skjer ikkje her, men det skjedde der nede. Det er derfor endå større grunn til å sjekke, sa Kiær.

