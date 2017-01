Nesten éin million følgde handballgutane på TV 2

Kvartfinalekampen i VM mellom Noreg og Ungarn hadde eit sjåartal på 676.000 i snitt for heile kampen.

Litt før kl. 18.30 vart toppen nådd med 939.000 sjåarar.

– I dag jublar vi med handballgutane! Dette er formidable sjåartal på ein tysdag ettermiddag og fortel alt om kva posisjon herrelandslaget no har skaffa seg hos heile det sportsinteresserte Noreg, seier redaksjonssjef Christine Espeland i TV 2 Sporten.

– Sjølv om våre kommentatorar var nervøse, viste Espen Lie Hansen og dei andre norske spelarane at Noreg no høyrer heime blant dei beste laga i verda, fortset ho.

– Historia viser at gutane har like høge sjåartal som handballjentene når dei vinn og avanserer i meisterskap. No tel ein heil nasjon ned til thrilleren mot Kroatia i semifinalen fredag.

Noreg slo Ungarn 31–28. Christian Berges lag møter Kroatia i semifinale i Paris.

