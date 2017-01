Johaug kjempar for frifinning

Onsdag starta høyringa i éi av dei mest omtalte dopingsakene i noregshistoria. Påtalenemnda i Antidoping Norge har lagt ned påstand om 14 månaders utestenging for Johaug, mens skistjerna og dei juridiske rådgjevarane hennar ber om frifinning.

Den første høyringsdagen fekk fram få nye opplysningar inn i det allereie kjende sakskomplekset.

Konsentrasjonen av det forbodne stoffet clostebol i dopingprøven til Johaug, 13 nanogram per millimeter, har ikkje tidlegare vore kjend. Leiaren for antidopinglaboratoriet ved Aker sjukehus, Yvette Dehnes, skildra i vitnemålet sitt konsentrasjonen som låg og opplyste at resultatet samsvarar med forklaringa til Johaug om at stoffet stammar frå bruk av kremen Trofodermin mot ei solbrend leppe.

Samde om hendingane

Høyringa onsdag blei vidare ei stadfesting på at det herskar brei semje mellom partane om korleis sjølve hendinga har gått føre seg.

Antidoping Norge har gjort undersøkingane sine i saka, men har ikkje funnet bevis for at versjonen Johaug og tidlegare landslagslege Fredrik Bendiksen har gjeve, ikkje stemmer.

Johaug har heile tida hevda at ho fekk salven med det forbodne stoffet av Bendiksen under treningsleiren til skilandslaget i Livigno tidleg i september i fjor. Bendiksen har stadfesta dette, og hevdar han ikkje registrerte at kremen inneheldt clostebol.

Den erfarne landslagslegen fekk heller ikkje med seg dopingmerkinga som etter alle solemerke stod på øskja med Trofodermin. Det same oversåg Johaug før ho tok kremen i bruk.

Skistjerna forklarte seg onsdag detaljert om minutta som gjekk frå ho fekk kremen av Bendiksen 4. september og til ho smurde han på leppene kort tid etterpå.

Skuld eller ikkje?

Semje mellom partane i saka stopper ved hendingsgangen. Advokaten til Antidoping Norge Niels Kiær sa i innleiingsforedraget sitt at Johaug er å klandra for at ho fekk i seg det forbodne stoffet – og viste til det mykje omtalte objektive utøvaransvaret.

Advokaten til Johaug, Christian B. Hjort, hevda på si side at langrennsstjerna tok det ansvaret ho er pålagt ved å forhøyra seg med landslagslege Bendiksen om bruk av Trofodermin var i konflikt med dopinglista.

– Ein har ikkje skuld berre ved å bryta reglane, sa han i innleiingsforedraget sitt.

At Johaug ifølgje reglane har eit objektivt ansvar for ikkje å få i seg eit forbode stoff er ikkje det same som skuld, hevda Hjort vidare.

– Vi meiner ho har vist den varsemd det er rimeleg å venta av ein toppidrettsutøvar. Ho undersøkte personleg at kremen ikkje inneheldt noko forbode stoff med den beste kjelda for slike opplysningar, nemleg landslagslege Bendiksen, la han til.

Der står striden i Johaug-saka. Stridstemaet er i kva grad Johaug kan klandrast for den positive prøven ho avla heime i Oslo 16. september. Det skal Domsutvalet ta stilling i kjølvatnet av den to dagar lange høyringa.

– Personleg er eg ganske spent på kva ein skal finna fram av rettspraksis som skal tilseia at Johaug har vore heilt utan skuld. Hjort har sagt at det er noko han skal koma tilbake til i prosedyren sin, sa ekspert på idrettsjuss Robin Mackenzie-Robinson til NTB onsdag.

Støttespelarar på første rad

Sjølv brukte Johaug rundt ein time på å gje sin versjon av saka til Domsutvalet onsdag. Etter å ha sete roleg og lytta til innleiingsføredraga, var det ein fokusert og kjensleladd 28-åring som tok over vitneboksen etter lunsjpausen.

Med periodevis gråtkjøvd stemme fortalde skistjerna detaljert om minutta og timane etter at ho fekk beskjeden om den positive dopingprøven, i tillegg til dagane i Italia som etter Johaugs eige utsegn "snudde livet hennar på hovudet".

Med seg i høyringssalen på Ullevaal stadion har skistjerna frå Dalsbygda gode støttespelarar i mellom anna kjærasten Nils Jacob Hoff og manager Jørn Ernst. Dei har fått plass på den første av tre tilhøyrarbenker. Der sit også to av langrennsvenninnene til skistjerna, Ida Eide og Inger Liv Bjerkreim Nilsen.

Eit titals media, fleire av dei utanlandske, har også fått plass i høyringssalen og følgjer forhandlingane på nært hald.

Torsdag held den to dagar lange høyringa på Ullevaal stadion fram. Då skal tidlegare landslagslege Fredrik Bendiksen og Johaugs landslagskollega Marit Bjørgen vitna. Deretter blir dagen avslutta med prosedyrar.

(©NPK)