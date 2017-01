IOC har teke OL-gullet frå 2008 frå Bolt og Jamaica

Det var i fjor sommar at det blei klart at Jamaica ville mista gullet sitt etter at Nesta Carter hadde testa positivt. Dermed fell gullet no på Trinidad og Tobago, mens Japan får sølv og Brasil rykkjer opp til bronseplass.

IOC har fått testa fleire dopingprøvar på nytt etter leikane i Beijing og prøven til Nesta Carter inneheldt forbodne stoff. A-prøven til Carter viste spor av stoffet Methylhexaneamine.

– Det jamaicanske laget er diskvalifisert og alle medaljar, pins og tilhøyrande diplom er trekte tilbake og må returnerast, heiter det i ei pressemelding frå IOC-hovudkvarteret. Det jamaicanske laget sette også verdsrekord på stafetten i Beijing. Den blir også sletta.

Dermed står Bolt att med berre åtte OL-gull.

