Carlsen slo tilbake med sikker siger

Dermed slo den regjerande verdsmeisteren tilbake etter det overraskande nederlaget søndag mot ungarske Richard Rapport i den åttande runden.

Laurdag måtte Carlsen i tillegg tola remis mot Anish Giri i ein kamp der han hadde eit klart overtak.

Tysdag var 26-åringen frå Lommedalen tilbake på vinnarsporet, og Carlsen sette press på den nederlandske motstandaren sin tidleg. Allereie etter opninga hadde nordmannen eit klart overtak med dei svarte brikkene sine.

Avgjorde

Duellen mot van Wely enda i eit tårnsluttspel der Carlsen hadde éin bonde meir enn motstandaren sin, og nederlendaren hadde i tillegg ein periode akutt tidsnød. Carlsen gjorde på si side dei rette trekka og avgjorde partiet relativt enkelt etter rundt fire og ein halv times spel.

Sigeren betyr at Carlsen har fem og eit halvt poeng etter ni rundar av turneringa i år. Amerikanske Wesley So leidde samanlagt før partia tysdag, men måtte nøya seg med remis mot armenske Levon Aronian. Dermed er Carlsen no berre halvpoenget bak So i sigerskampen.

Verdsmeisteren har for vane å spela god sjakk i Wijk AAN Zee. Både i 2008, 2010, 2013, 2015 og 2016 gjekk han til topps. I 2014 stod Carlsen over turneringa på grunn av at den kom kort tid etter VM-kampen mot Viswanathan Anand.

På topp

Indiske Anand er elles den einaste spelaren ved sida av Carlsen som har vunne turneringa i Nederland fem gonger. Vinn Carlsen utgåva i år, er han åleine på toppen av den statistikken.

I neste runde møter nordmannen indiske Pentala Harikrishna. Også i det partiet spelar Carlsen med svarte brikker.

Det norske stortalentet Aryan Tari har fått plass i den 14 spelar store B-gruppa i Wijk AAN Zee. Tysdag spelte han remis mot austerrikske Markus Ragger, som leidde turneringa før kampane tysdag. Etter ni rundar står Tari med 4,5 poeng, noko som gjev niandeplass samanlagt når fire parti står att.

