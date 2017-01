Ny lagvenninne for Holstad Berge

Det stadfesta det tyske fotballaget måndag.

Demann, som for tida spelar for Hoffenheim, sluttar seg likevel ikkje til Bayern-troppen før etter at sesongen i år er omme. 23-åringen har signert ein treårskontrakt.

– Ho er nyttig på mange måtar, har god taktiske dugleik og er roleg med ballen, skrytte Bayern-trenar Thomas Wörle.

Demann debuterte i den tyske toppserien for Turbine Potsdam i 2010. Sidan oktober 2015 har ho spelt fem kampar for det tyske landslaget.

