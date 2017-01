Tilskodar omkom i Rally Monte Carlo

New Zealands Hayden Paddon mista kontrollen over bilen i ein venstresving på dei isete vegane, og han var uheldig då han køyrde på ein tilskodar som stod framme i vegen for å ta bilete.

Vedkommande skal ha vore ein spanjol på 50 år, og han skal ha fått hjarteinfarkt då smellen kom. Han vart køyrt rett til sjukehus i Nice med store skadar, men livet stod ikkje til å redde.

– Eg er utruleg trist over ulykka i dag, og mine tankar går familien og vennene til den involverte. Det er vanskeleg å seie så mykje meir fordi vi er i sjokk over det som har hendt. Eg beklagar til familien, fansen og sporten, skreiv Paddon på Twitter.

Både førar og kartlesar slapp unna utan skadar. Opningsetappen vart avbroten og vil ikkje vere gjeldande.

Belgiske Thierry Neuville tok leiinga då rallyet heldt fram med etappe nummer to torsdag kveld og vann 8,5 sekund framfor regjerande verdsmeister Sébastien Ogier. Det var første test for franskmannen med Ford. Tredje raskast var finske Juho Hänninen.

– Eg køyrde absolutt på den sikre sida. Det er vanskeleg å finne grensa under slike forhold. Eg er sikker på at vi kan køyre raskare, men dette er dei første etappane i år, og målet er å vere trygg, sa Ogier etter kveldsetappen.

Andreas Mikkelsen var raskast i WRC2-klassen – nivå to i VM-samanheng – i den eine etappen som vart køyrd torsdag. Oslo-guten har dei siste sesongane vore blant dei leiande førarane i meisterskapen og har sete på eit attraktivt fabrikksete i Volkswagen. I fjor haust avgjorde likevel den tyske bilgiganten å legge ned den suksessrike VM-satsinga, og dermed køyrer Mikkelsen for Skoda i WRC2.

Rally Monte Carlo fortset som planlagt fredag og går gjennom heile helga.

(©NPK)