NFF ser ikkje vekk frå mellombels landslagssjef

Norges Fotballforbund inviterte pressa til frukostmøte på Ullevål stadion onsdag i etterkant av forbundsstyremøtet tysdag. Ei av sakene på agendaen var naturleg nok status rundt tilsettinga av ny norsk landslagssjef for herrar.

– No er vi i fasen der vi er ferdige med å kartleggje ei handfull kandidatar, og vi ser kven som er interessert i realitetsforhandlingar med oss. Det er ein utfordrande prosess og det er krevjande, seier Terje Svendsen til NTB.

Det blir jobba med å finne ein erstattar for Per-Mathias Høgmo, som gjekk av som norsk landslagssjef i november. Noregs neste landskamp er møtet med Nord-Irland i VM-kvalifiseringa 26. mars.

EM I 2020

– Vi håpar å få på plass ei langsiktig løysing for landslaget innan den tid, men det er vel så viktig at vi tenkjer langsiktig og brukar den tida vi treng for å få på plass den løysinga. Vi har ikkje sett nokon tidsfrist eller premissar for den jobben, forklarar Svendsen.

– Og så er det sånn at vi berre må erkjenne at det finst teoretiske løysingar for at vi kan kvalifisere oss til VM, men vi må tenkje langsiktig. Vi har eit ungt og spennande landslag. Det er masse spennande spelarar på landslaget og i bakteppet av landslaget, så EM i 2020 vil vere viktig. Vi må ikkje gjere noko i morgon, legg han til.

Fotballpresidenten ser dermed ikkje bort frå ei mellombels løysing.

– Det vil eg ikkje sjå bort frå. Det er den fasen vi skal inn i no som vil avgjere om noko slikt kan skje, seier han.

Utlendingar på listen

Han vil ikkje kommentere detaljar rundt kandidatane.

– Eg kan ikkje seie noko om kva kandidatar og omfanget, men det finst også namn som ikkje er norske, bekreftar fotballpresidenten.

Det har vore mange spekulasjonar i media, og det har vore rapportert om konkrete forhandlingar med både Ståle Solbakken og Bob Bradley. Fotballforbundet ønskjer den store interessa velkommen.

– Vi er glade for at det er så stor interesse. Det er ein viktig jobb og det er fint at det er stor interesse rundt det. For oss er det viktig at sjølv om vi må svare på dei same spørsmåla heile tida, så vil vi ha ein ryddig prosess, slik at dei som er inne i prosessen føler at den er ordentleg, seier Svendsen, som ikkje vil bruke opp heile budsjettet til NFF på ny landslagssjef.

– Vi har ikkje bestemt noko endeleg rundt den stillinga, men den norske modellen gir avgrensingar. Det er ingen løyndom at ei referanse er lønna til den førre landslagssjefen, men også diskusjonar med kandidatar vil avgjere kva vi måtte ende opp med, avsluttar han.

